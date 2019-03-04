«Бездонний» холодильник: японці представили холодильник з нескінченним запасом пива

Нескінченний запас пива майже під рукою – це напевне, мрія кожного прихильника популярного пінного напою. На виставці CES-2019 корпорація DrinkShift продемонструвала розумний холодильник, у якому ніколи не закінчується пиво.

Оригінальна модель виглядає, як звичайний сучасний холодильник, але має певний «секрет», який і дозволяє полиці з напоями завжди залишатися заповненою. Точну дату старту продажів виробник також не оприлюднив. Втім, поки що звичайні холодильники можна придбати в мережі мойо.

Особливості «бездонного» холодильного агрегата

Особливості функціонування моделі свідчать, що інформація про вічний запас пива – це не просто гучний заголовок.

Холодильник працює на базі розумної платформи у тандемі з мобільним додатком за допомогою чкого пристрій контролює кількість пляшок на полицях. Коли запаси підходять до кінця, девайс здійснює замовлення чергової партії пляшок. Девайс знає, які напої до смаку його власнику. Звичайно, поки що холодильник не вміє читати думки, тому вибрати улюблені марки пива користувач попередньо може у вищезгаданому додаткові. Не може не тішити той факт, що обирати можна як одного виробника, так і одразу кількох найпопулярніших у власному ТОПі. Пристрій має компактні розміри. Оскільки холодильник відноситься до категорії малогабаритних, він займає мінімум вільного простору і може бути встановлений у будь-якому доступному місці. Холодильна камера може вмістити до 14 скляних пляшок стандартного розміру. Холодильник вміє самостійно аналізувати смаки свого власника. Так, завдяки розумній платформі новинка може знайти відповіді на питання про те, як часто і наскільки багато пива споживає користувач. Це дозволяє максимально оптимізувати графік замовлення та доставки.

Прихильникам пивної продукції залишається лише чекати сенсаційної новини про появу холодильника на ринку. Схоже, очікування буде не надто довгим, адже презентація девайса пройшла успішно.

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