Авіакомпанія «Мотор Січ» запустить рейс Київ-Львів-Ужгород

Авіакомпанія «Мотор Січ» з 15 березня 2019 року приступає до виконання рейсів за маршрутом Київ – Львів – Ужгород. Про це інформує Lowcostavia з посиланням на повідомлення перевізника.

Рейси будуть виконувати один раз на тиждень – щоп’ятниці. У всіх анонсах йшлося про рейси Київ – Ужгород, але з’ясувалося, що це будуть рейси через Львів.

Як свідчить розклад авіакомпанії, перельоти з Києва в Ужгород будуть виконувати з зупинкою у Львові. Виліт з Києва о 10:00, зупинка у Львові на 1 год 15 хв і переліт в Ужгород з 12:30 до 13:00. Загальний час дороги з Києва в Ужгород становитиме 3 години.

На зворотньому шляху передбачена триваліша зупинка у Львові і вся дорога з Ужгорода в Київ займе 4 год 40 хв.

Отже, «Мотор Січ» відкриє рейси Ужгород – Львів, а до Києва буде перевозити пасажирів на рейсах Львів – Київ. Ціна на авіаквитки Київ – Ужгород з пересадкою у Львові становитиме від 699 до 3500 гривень в один бік.