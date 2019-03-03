Як скинути зайву вагу і чим небезпечні швидкі дієти

Що ближче літо, то більше людей прагне прийти у форму та схуднути. Багато хто наважується на так звані марафони схуднення – тиждень-два інтенсивного схуднення завдяки суворій дієті і тренуванням. Звісно, підтримувати здорову вагу необхідно, але досягти бажаного результату варто методами, які не шкодять здоров’ю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За словами міністра, суворі дієти, що обмежують денне споживання калорій до 800-1000, часто забороняють жири і вуглеводи, водночас супроводжуються інтенсивними тренуваннями. Такий режим дійсно веде до стрімкого схуднення. В цей час людина переживає сильний дефіцит калорій та тіло мусить витрачати запаси жиру. Англійською такі дієти називають сrash diets, тобто руйнівні. Чим же вони небезпечні?

Слабкість і запаморочність. Коли худнемо, із запасів підшкірного жиру утворюються так звані кетонові тіла, які мозок споживає як джерело енергії. Цей процес називається кетогенез. Тобто дієта не призведе до голодування мозку – за кілька днів запуститься кетогенез, і мозок отримає їжу. Це навіть може супроводжуватися станом ейфорії – так діють кетонові тіла на мозок. Але коли бракує вуглеводів, тренування будуть виснажливими.

Втрата м’язів. Брак вуглеводів та білків під час руйнівної дієти призводить до втрати м’язів, адже амінокислоти м’язів це «легше» джерело енергії, аніж жир. Ви ж не хочете втрачати вагу за рахунок м’язів?

Тренування без жалю до себе. По-перше, м’язи відновлюються та зміцнюються в періоди між тренуваннями, тому важливо робити дні більших, і дні менших навантажень, а не виснажувати себе марафоном. По-друге, тренування мають бути в час, комфортний саме вам з огляду на ваш хронотип, а не універсально на світанку, як визначили тренери. Якщо ваш комфортний час пробудження 8 чи 9 ранку, не варто брати участь в марафоні, де треба бігати о 6 ранку.

Брак мікроелементів. Нам потрібні калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, селен та багато інших мікроелементів, які можна спожити лише із повноцінного різноманітного раціону, що містить складні вуглеводи, білок і жири різноманітного походження та овочі, фрукти і ягоди. Брак мікроелементів стає відчутним в разі тривалої суворої дієти.

Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби – один із можливих наслідків коливання ваги в середньому віці.

Камені в жовчному міхурі. Майже кожна четверна людина, що регулярно сидить на дієтах з добовим споживанням калорій 800, чи втрачає-набирає вагу, розвиває згодом камені в жовчному.

Ризик набрати вагу згодом. Вага справді сильно стрибає через порушення регуляції апетиту. Поки людина на суворій дієті, в тілі зростає рівень гормону греліну, який постійно збільшує відчуття голоду. Тому всі думки тільки і про їжу. Водночас, стає менше гормону лептину, який повідомляє про те, що ми наїлись. Після марафону схуднення гормону змушують переїдати. До речі, їх баланс також порушується внаслідок браку сну . Тому ожиріння – поширений наслідок періодичних суворих дієт.

Однак, якщо марафон схуднення означає інформаційну та психологічну підтримку з боку кваліфікованого лікаря, тренера, формування здорового збалансованого раціону та звички тренуватися, то це може бути варте уваги.

Найкраще, що ви можете зробити для свого здоров’я, це знайти ті раціон і режим тренувань, які вам будуть комфортні та які ви зможете підтримувати все життя, а не лише два виснажливих тижні.

Тому якщо прагнете схуднете — підходьте до цього розумно. Для початку ви можете:

Відмовитися від некорисних солодощів, додавання цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю. Їсти менше смаженого, але більше тушкованого і відвареного, а також приготованого в мікрохвильовці. Тоді ваш раціон «схудне» на кілька сотень кілокалорій без шкоди для здоров’я. Їсти все, що ви любите, але в меншій кількості. Бути більше активними — виходити на прогулянки та легкі пробіжки. Повноцінно спати. Саме здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність. Менше тривожність = менше заїдання стресу.

Якщо маєте постійні проблеми з вагою — це привід звернутися до сімейного лікаря. Цілком ймовірно, що причина набору ваги не лише в способі життя, раціоні чи браку руху.