ЦВК витратить більше 160 млн грн на друк виборчих бюлетенів

ЦВК оприлюднила інформацію про намір укласти договір з держпідприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду президента загальною вартістю 166,36 млн грн. Про свідчать дані ProZorro.

Центральна виборча комісія обрала «Поліграфічний комбінат «Україна» шляхом переговорної процедури, посилаючись на закон «Про вибори Президента України», яким передбачається, що виборчі бюлетені є документами суворої звітності, які містять ступені захисту.

Зазначається, що «Поліграфічний комбінат «Україна» – єдине підприємство, що володіє матеріально-технічною базою та виробничими потужностями, необхідними для виготовлення виборчих бюлетенів, і може виготовити виборчі бюлетені у необхідній кількості та в строки, встановлені законом.

Відповідно до вимог закону України «Про вибори Президента України», ЦВК повинна забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів протягом 16 календарних днів.

У системі ProZorro йдеться, що ЦВК має намір замовити послуги з виготовлення та пакування 60 млн 359 тисяч 600 виборчих бюлетенів.

УП