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Помер народний артист України Сергій Романюк

Андрій Котенський

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3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк. Про це повідомляє Галичина.

 

Сергій Дмитрович Романюк народився 21 липня 1953 року в українському місті Кривому Розі Дніпропетровської області. Дитинство пройшло у Новограді-Волинському Житомирської області – сюди переселилися батьки у 1961 році. Закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. І.Франка (1973 р.).

З 1972 року – актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Багато знімався в кіно. Знявся в кліпі групи ВІА Гра – Біология (2004).

Актор знявся у більш ніж 40 фільмах.

Найбільш відомі фільми: «Роксолана», «Чорна Рада», «День народження буржуя 2», «Мамай», «Повернення Мухтара 2», «Іван Сила».

Також він зіграв роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі «Владика Андрей».

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