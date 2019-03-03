Окупанти Криму затримали Архієпископа Клімента

Архієпископ Клімент затриманий окупаційною російською поліцією Сімферополя. Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви України.

Владику затримала окупаційна поліція.

«3 березня 2019 р. вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Клімент (Кущ) був затриманий російською поліцією на автовокзалі Сімферополя. Останні відомості про нього – що його везуть до Київського районного відділення поліції», – йдеться у повідомленні.

До слова, Архієпископ Клімент є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи політв’язня Павла Гриба у місті Ростові-на-Дону.

Станом на 13:40 стало відомо, що владика Клімент перебуває у Центральному районному відділі поліції, до нього прибув адвокат.