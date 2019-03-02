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Українським військовим підвищили доплати

Андрій Котенський

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Міністр оборони України підписав наказ щодо підвищення доплат до грошового забезпезпечення військовослужбовцям ЗС України, які знаходяться у районі ООС. Про це повідомив сам Степан Полторак на своїй сторінці у Фейсбук.

 

За його словами, підвищені виплати будуть відбуватися вже із 1 квітня 2019 року.

«Військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії зіткнення, будуть отримувати доплату +2000 гривень, і загальна сума буде складати 12000; на другій лінії зіткнення +1 000 тис. гривень; і загальна сума буде дорівнювати 5 500», – повідомив він.

Окрім цього, буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям ВМС ЗС України, які виконують бойові завдання та знаходяться у акваторії Азовського моря: «вони отримуватимуть доплату 5500 гривень, а під час виходу на бойові чергування – 12 тисяч гривень».

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