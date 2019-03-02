Перельоти перших осіб у 2019-му обійдуться бюджету у майже 90 мільйонів

У 2019 році витрати на авіаційні перельоти офіційних делегацій на чолі з президентом України, прем’єр-міністром і головою Верховної Ради складуть 89,5 млн гривень. Відповідні договори між Державним авіаційним підприємством «Україна» та Держуправлінням справами від 1 березня оприлюднили Українські Новини.

Зокрема, витрати на перельоти президента становитимуть 65 мільйонів гривень, з них за кордон – 57,4 млн, в межах України – 7,7 млн.

Перевезення прем’єра та спікера ВР обійдуться у 24,5 млн гривень: 19,5 млн – на закордонні візити, 5 млн – за регіональні.

У документах зазначається, що ціна Договору “може бути зменшена за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди”.

До слова, у 2018 році на авіаперельоти делегацій на чолі з президентом, прем’єр-міністром та головою ВР було виділено 88,3 млн грн, у 2017-му – 65,4 млн.

УП