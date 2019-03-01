Синоптики розповіли, якою буде погода у березні

В березні з небезпечних явищ погоди можливі пориви вітру, сильні опади, тумани, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині становить 3º тепла, в горах 1º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 42 мм, в Карпатах 64 мм. Прогнозується з температурою та по кількісті опадів — близькими до середніх значень за базовий період.

Абсолютний мінімум температури повітря 25 — 31º морозу. Абсолютний максимум температури повітря 22 — 25º тепла.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура коливалась від 1,5º морозу до 6,4º тепла, а кількість опадів — від 21 до 139,8 мм.

Найхолоднішим виявився березень 2013 року з середньою місячною температурою повітря 1,5º морозу, а найтеплішим був березень 2014 року з температурою 6,4° тепла (найтепліший березень за весь післявоєнний період спостережень), при базовій нормі 2° тепла.

Найсухішим був березень 2011 року з місячною кількістю опадів 21 мм (47% від норми). Аномально вологим (за весь післявоєнний період спостережень) виявився березень 2013 року — 139,8 мм (311% від норми).