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На 8 березня Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Львів – Перемишль

Вероніка Рой

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На святкові вихідні з 8 по 10 березня ПАТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Про це повідомляє прес-служба відомства.

 

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд вирушатиме о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 год.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду – близько 260 грн.

Про дати курсування поїзда та графік руху можна дізнатися на сайті Укрзалізниці, а квитки – придбати в залізничних касах.

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