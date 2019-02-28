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Виставка дружини командира Армії крайової у Галереї мистецтв. Шухевич вважає її провокацією Возняка

Соломія Головіна

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Народний депутат, політв’язень, син головного командира УПА Юрій Шухевич адресував Президенту України звернення щодо відкриття скандальної  виставки «Свірзький замок у творчості графині Ірени Коморовської» у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

 

Як він зазначив у своєму депутатському зверненні, чоловік Ірени Коморовської, генерал Тадеуш Бур-Коморовський командував Армією крайовою у часи Другої світової війни.

«Він прославився наказом своїм підлеглим нищити українські села. До того ж він є автором так званого плану «Буря» по захопленню ряду міст Західної України до приходу Червоної армії з метою доведення приналежності західноукраїнських земель до Польщі. Врахуйте також той факт, що робиться це напередодні тотального знищення цивільного населення села Павлокоми, що відбулось 3 березня 1945 року», – мовиться у оприлюдненому документі.

Зокрема, Юрій Шухевич констатував, що такі дії директора Галереї мистецтв Тараса Возняка є провокацією.

«Я вже звернувся до Міністра культури Євгена Нищука з проханням втрутитися в ситуацію. Прошу Вашого сприяння у цій справі», – наголосив нардеп.

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