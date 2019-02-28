У Львівській опері відбудеться грандіозна прем'єра опери Вагнера «Лоенґрін»

У рамках проекту Василя Вовкуна «Український прорив» у Львівській національній опері відбудеться прем’єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенґрін». Це перша постановка цієї опери на львівській сцені впродовж періоду незалежності України, однак вона була в репертуарі театру до ІІ Світової війни.

Для мистецького світу, опери німецького композитора Ріхарда Ваґнера – це висока планка майстерності. Свої опери Ваґнер називав «музичними драмами», а сам Ваґнер є реформатором не лише оперного, але й всього музичного мистецтва. Саме з його творчості розпочалася тенденція, яку ми гостро відчуваємо сьогодні – це розділення музики на «класичну», для вузького кола поціновувачів, та масову.

Раніше ідея постановки вже була, проте її реалізація стала можливою при зміні керівництва Львівської національної опери. Разом з українськими митцями постановку творили іноземні фахівці, зокрема режисером-постановником опери став Міхаель Штурм (Німеччина), диригентом-постановником – Мирон Юсипович, Маттіас Енґельман (Австрія) – художник-постановник; хормейстери опери: Василь Коваль та Йоганнес Кьолер (Німеччина).

Творці опери запевнили, що постановка «Лоенґріна» – не буде набором старовинних декорацій та середньовічних костюмів. Це сюжет, який Львівська національна опера разом із іноземними колегами створила як приклад вільного мистецтва з актуальними та гострими питаннями для сьогодення.

«Ми собі не ставили питання «подобатись». В мистецтві, очевидно, є речі, які мають подобатись і створюються для того, щоб подобатись і приносити естетичне задоволення. Але мистецтво – це теж живий організм, який потребує думки. Інноваційність мистецтва – вона потребує експерименту, пошуку себе в просторі та часі. І очевидно, це викликає різні почуття, думки» – поділився генеральний директор Львівської національної опери Василь Вовкун.

Постановка Ваґнера це справді грандіозний експеримент не лише для Львівської національної опери, а й загалом в оперному мистецтві України. Експеримент, який стане справжнім «Українським проривом» оперного мистецтва.

Сюжет опери «Лоенґрін» зосереджений на середньовічному епосі про легендарних воїнів Святого Грааля, які оберігали скарб. Головний герой опери – справедливий лицар, який припливає на човні, запряжений лебедем, та рятує принцесу Ельзу та прагне захищати її народ. Але за однієї умови: Ельза ніколи не запитає яке його ім‘я та звідки він прибув. В душі принцеси зароджуються сумніви, і та порушує умову, задаючи фатальні питання… Міф про добро і зло, довіру і сумніви постане на сцені Львівської опери у сучасному актуальному для сьогодення вирішенні.

«Це дуже актуальний сьогодні сюжет для України та Європи, тому що віра – пропала. І йдеться не про релігію. Віра у справжні вчинки, віра у слово. Коли є зневіра в цьому – тоді наступає слабкість, і приходить крах. Це дуже актуально, як на мене», –– розповів диригент Мирон Юсипович, якому вже раніше доводилось диригувати музикою Ваґнера закордоном та в Києві.

Зокрема, саме Мирон Юсипович давно мріяв про цей спектакль у Львівській національній опері, знайшовши партитуру, датовану 1902 роком та на його пропозицію і відгукнувся німецький режисер-постановник Міхаель Штурм.

«Я сильно вражений тим, що у цій країні є надзвичайно чудові, потужні співаки, які можуть прекрасно співати Ваґнера», –– поділився Міхаель Штурм. Окрім цього, щодо сюжету опери зазначив: ««Ніколи не питай мене» – це основа цього твору і ви почуєте ці слова українською мовою. Це основний мотив всієї вистави. Що відбувається між чоловіком та жінкою, що відбувається між різними людьми із різних верств? Що відбувається в суспільстві, в якому не можна ставити питань? І коли ти займаєшся Ваґнером, ти потрапляєш у вимір, який дуже сильно проникає і в середину тебе і виходить назовні».

Важливо зазначити, що опера «Лоенґрін» у Львівській національній опері звучатиме без скорочень, німецькою мовою. Солістами є видатні українські співаки (Олеся Бубела, Роман Коренцвіт, Юрій Мінчук, Андрій Маслаков), а також запрошений гість з Європи на партії головного героя – Нуттхапорн Тамматі.

Прем’єра легендарної опери «Лоенґрін» відбудеться 1, 2, 6 та 7 березня у Львівському Національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької, початок о 18:00.