Гривня зміцнюється

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,91 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 26,82 – 26,85 гривні;

Євро – 30,53 – 30,56 гривні;

На готівковому ринку станом на зараз котирування гривні до долара становили 26,79 – 27,02 гривні. Євро купують за 30,40 гривні, продають за 30,80 гривні.

На «чорному» ринку долар торгується по 26,87 – 26,93 гривні, євро – 30,50 – 30,58 гривні.

ЕП