ОСТАННІ НОВИНИ

Гривня зміцнюється

Андрій Котенський

|

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,91 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

 

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 26,82 – 26,85 гривні;

Євро – 30,53 – 30,56 гривні;

На готівковому ринку станом на зараз котирування гривні до долара становили 26,79 – 27,02 гривні. Євро купують за 30,40 гривні, продають за 30,80 гривні.

На «чорному» ринку долар торгується по 26,87 – 26,93 гривні, євро – 30,50 – 30,58 гривні.

ЕП

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...