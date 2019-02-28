Для оцінки ефективності ліків в Україні створять незалежну агенцію

В Україні створять незалежну від МОЗ агенцію, що оцінюватиме ефективність лікарських засобів, методів профілактики, діагностики та лікування, зокрема, й за показником «вартість/ефективність». Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, повідомляє «Укрінформ».

«Щоб оптимізувати витрати та фінансувати тільки ефективні лікарські засоби та медичні технології,МОЗ прагне створити окремий експертний орган. Це агентство за допомогою найсучасніших методів оцінки технологій охорони здоров’я надаватиме наукове обгрунтування відбору лікарських засобів, методів профілактики, діагностики та лікування за найоптимальнішим показником «вартість/ефективність», – сказав Ілик.

За його словами, експерти агенції проводитимуть аналіз усіх інновацій у сфері охорони здоров’я України.

«Рішення щодо оцінки медичних технологій будуть спрямовані на досягнення лікування з найкращою ефективністю та оптимального використання фінансових ресурсів. Агенція оцінюватиме доцільність їх використання у рамках існуючого фінансування. На основі цих рекомендацій МОЗ переглядатиме номенклатуру державних закупівель та Національний перелік основних лікарських засобів», – наголосив Ілик.

Він заявив, що експерти агенції також допомагатимуть оптимізувати роботу медичних закладів у рамках доказової медицини та оцінки медичних технологій.

На переконання Ілика, в Україні є надважливим використання доказових даних. “Ми підтримуємо світовий тренд – перехід від альтернатив до цінностей. Тобто оцінка медичних технологій, допомога раціоналізувати рішення – це місток між доказами та цінностями. Кожна країна має свої пріоритети, ресурси, моделі прийняття рішень. Україна також матиме сучасну, легку та зрозумілу модель оцінки медичних технологій», – зазначив Ілик.