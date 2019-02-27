Українцям планують підняти мінімальну зарплату до $300

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман озвучив завдання уряду підвищити мінімальну зарплату до 300 доларів. Про це він сказав під час засідання Кабміну 27 лютого, повідомляє «Укрінформ».

«Ми підвищили мінімальну заробітну плату. Ми прийшли працювати, коли мінімальна заробітна плата в країні була $53… сьогодні $150. І я цим не пишаюся, я просто говорю про те, що ми її підвищили втричі. Але наше завдання підвищити ще вдвічі, щоб мінімальна заробітна плата була в країні $300. І ми можемо до цього прийти», – сказав Гройсман.

Він також повідомив, що механізм індексації пенсій, яка з березня поточного року відбуватиметься щорічно і в автоматичному режимі, був опрацьований і закладений у жовтні 2017 року – з моменту ухвалення пакету законопроектів щодо пенсійної реформи.