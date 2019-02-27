ОСТАННІ НОВИНИ

У квітні в Україні запустять послугу «електронний рецепт»

Вероніка Рой

|

З квітня ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати лише за електронним рецептом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на засіданні уряду 27 лютого, повідомляє Укрінформ.

 

«З квітня ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. До цього часу в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я», – сказав Ковтонюк.

За його словами, перехід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.

«Програма стане ще доступнішою для пацієнтів. Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете в зручній для вас аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд з вашим лікарем», – сказав Ковтонюк.

Додамо, що Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 27 лютого, ухвалив рішення щодо адміністрування державної програми «Доступні ліки» Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Згідно з відповідним рішенням, у березні 2019 року НСЗУ підписуватиме договори з аптеками по всій країні. З квітня 2019 року запрацює електронний рецепт і НСЗУ почне оплати аптекам за програмою.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...