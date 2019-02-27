У квітні в Україні запустять послугу «електронний рецепт»

З квітня ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати лише за електронним рецептом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на засіданні уряду 27 лютого, повідомляє Укрінформ.

«З квітня ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. До цього часу в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я», – сказав Ковтонюк.

За його словами, перехід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.

«Програма стане ще доступнішою для пацієнтів. Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете в зручній для вас аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд з вашим лікарем», – сказав Ковтонюк.

Додамо, що Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 27 лютого, ухвалив рішення щодо адміністрування державної програми «Доступні ліки» Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Згідно з відповідним рішенням, у березні 2019 року НСЗУ підписуватиме договори з аптеками по всій країні. З квітня 2019 року запрацює електронний рецепт і НСЗУ почне оплати аптекам за програмою.