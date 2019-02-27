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Декілька вулиць Львова залишились без води: перелік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 27 лютого, через ремонтні роботи без водопостачання залишились декілька вулиць Львова. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».

 

Так, до 17:00 год. водопостачання будуть:

  • вул.Айвазовського І буд. 10, 12, 22
  • вул.Бойчука М буд. 3, 5
  • вул.Володимира Великого буд. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
  • вул.Керамічна буд. 4, 16
  • вул.Княгині Ольги буд. 102
  • вул.Кобилиці Л буд. 19, 27, 29а, 29
  • вул.Музики Я буд. 34, 36.

Також, як повідомили в ЛМКП «Львівтеплоенерго», тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 17 будинків у Сихівському районі. Опалення отримують усі споживачі підприємства — 1617 будинків.

У зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань бойлера гарячого водопостачання у ЦТП № 15 (пр. Червоної Калини, 103а) призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Коломийська, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, пр. Червоної Калини, 97, 99, 103, 105, 107, вул. Трильовського, 2, 4, 8, 8а. Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 27 лютого, до кінця дня.

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