Декілька вулиць Львова залишились без води: перелік

Сьогодні, 27 лютого, через ремонтні роботи без водопостачання залишились декілька вулиць Львова. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».

Так, до 17:00 год. водопостачання будуть:

вул.Айвазовського І буд. 10, 12, 22

вул.Бойчука М буд. 3, 5

вул.Володимира Великого буд. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

вул.Керамічна буд. 4, 16

вул.Княгині Ольги буд. 102

вул.Кобилиці Л буд. 19, 27, 29а, 29

вул.Музики Я буд. 34, 36.

Також, як повідомили в ЛМКП «Львівтеплоенерго», тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 17 будинків у Сихівському районі. Опалення отримують усі споживачі підприємства — 1617 будинків.