680 українських шкіл досі мають вуличні туалети

В Україні 680 загальноосвітніх закладів мають вуличні туалети, найбільше таких шкіл на Закарпатті. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає УНН.

«В Україні 680 шкіл досі мають холодні вбиральні на вулиці. Найбільше таких шкіл у Закарпатській області. Це ганебне явище треба ліквідувати. Закрити це питання. На це було виділено понад 267 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету», – наголосила Гриневич.

Раніше повідомлялося, що у наступному році з бюджету буде виділено 267,3 млн грн на побудову зручних і теплих туалетів у школах, ліквідувавши вуличні туалети у сільських школах.

Така статистика стосується навчальних закладів, які знаходяться у селах та невеликих містах. Частіше за все – початкових шкіл, де навчається ще зовсім малеча. Міносвіти для вирішення цієї проблеми вже розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл.