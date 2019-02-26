У Львові поліцейські розшукують двох зниклих дівчат

Львівські поліцейські оголосили у розшук двох зниклих неповнолітніх дівчат. Останній раз дітей бачили на вулиці Лисенка у Львові. Про це повідомляє прес-служба поліції у Львівській області.

«Сьогодні, 26 лютого, до поліції надійшло повідомлення про те, що медичний заклад на вулиці Лисенка самовільно покинули двоє дітей – 15-річна Діана Юрчук та 14-річна Юлія Веселовська, яких привезли на огляд з львівського дитячого притулку», – йдеться у повідомленні поліції.

Прикмети:

Діана Юрчук: зріст 156 см, чорне волосся, коротка стрижка, очі карі. Була одягнута у темну куртку, джинси та чорні черевики на білій платформі.

Юлія Веселовська: зріст 163 см, світле волосся, блакитні очі. Була одягнута у куртку яскраво-зеленого кольору, штани в клітинку, чорні черевики та кепку кольору хакі.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування зниклих неповнолітніх, терміново зателефонувати на оперативну лінію 102.

Фото: поліція