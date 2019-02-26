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Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

Вероніка Рой

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Вже з понеділка, 4 березня, в Україні ставатиме тепліше. А цього тижня все ще збережеться холодна погода. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

 

«У найближчий понеділок, 4 березня, південно-західний вітер принесе в Україну потепління. Поступово температура повітря йтиме вгору і навіть перескочить +10 градусів», – написала синоптик.

Також вона зазначила, що цього тижня на території України особливих змін у погоді, включно з вихідними, не буде.

«Звичайно, мокрий сніг притихатиме, подекуди переходитиме у дощ чи мряку, навіть подекуди прояснятиме. Проте температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 2 тепла до 3 морозу, вдень +1+5 градусів, на Закарпатті +3+8 градусів. Весь час задуватиме холодний вітер, який вгомониться аж в суботу-неділю», – додала Наталія Діденко.

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