Дослідники назвали найнебезпечніші професії, які здатні викликати рак

Проаналізувавши наявні на сьогоднішній день дані про зв’язок між професією людини і її ризиком захворіти на рак, група американських дослідників склала перелік найбільш небезпечних видів роботи. Про це пише Ukrhealth.

В цей список увійшла професія майстра з манікюру. За словами фахівців, у більшості салонів формується потенційно токсична атмосфера, – протягом усього дня у повітря потрапляють хімічні речовини з лаків, барвників, розчинників та інших продуктів, що використовуються в б’юті-галузі. Майстри з манікюру сильно ризикують, вдихаючи цей «коктейль», тому працювати їм експерти радять в масках. Крім того, дуже важливо, щоб в салонах була добре працююча вентиляція.

Колеги манікюрниць – перукарі також ризикують підірвати здоров’я через шкідливий вплив випарів від різноманітних барвників, засобів для укладки волосся та іншої продукції, що використовується для маніпуляцій з шевелюрою. Вчені відзначають, що з дією деяких видів фарб для волосся пов’язаний підвищений ризик розвитку раку грудей і сечового міхура.

Професії, пов’язані з постійним сидінням за комп’ютером (наприклад, численні офісні спеціальності) – ще один фактор, що підвищує ризик розвитку раку. Така робота прирікає людину на гіподинамію, при цьому дані наукових досліджень свідчать, що, проводячи більшу частину дня в положенні сидячи, людина збільшує свої ризики онкологічних захворювань на 20-30%. Фахівці настійно рекомендують підніматися зі стільця кожні півгодини-годину і розминатися.

Ще одна небезпечна професійна галузь – авіація. Стюардеси, бортпровідники та пілоти літаків піддаються дії сонячної радіації в більшій мірі, ніж представники «земних» спеціальностей. Згідно з наявними на сьогодні даними, «літаючі» професії корелюють з високою ймовірністю появи раку грудей, матки, органів ШКТ.

Робота в нічну зміну також увійшла топ найнебезпечніших. Необхідність спати і працювати ночами вносить серйозні зміни в біологічні ритми людини, фактично повністю руйнуючи їх природну і передбачену природою структуру. Все це загрожує розвитком багатьох захворювань, і онкологічні – одні з них.