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У Львові для 67 платних парковок шукають операторів

Вероніка Рой

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Управління транспорту Львівської міської ради оголошує конкурс з визначення операторів для обслуговування 67 майданчиків для паркування транспортних засобів у Львові. Конкурс відбудеться 19 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

 

Відтак, управління транспорту пропонує юридичним та фізичним особам-підприємцям взяти участь у конкурсі на право обслуговування земельних ділянок, спеціально визначених для забезпечення платного паркування транспортних засобів у м. Львові:

Адреса паркування Кількість місць Район зона парк Істотні умови конкурсу
1 вул. Б. Лепкого 21 галицький 1 Обладнання майданчиків для паркування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»
2 вул. Гребінки 18 галицький 1
3 вул. І. Огієнка 18 галицький 2
4 вул. І. Тиктора 11 галицький 1
5 вул. Лазнева 10 галицький 2
6 вул. Листопадового Чину 12 галицький 1
7 вул. М. Гоголя 27 галицький 2
8 вул. М. Драгоманова 30 галицький 2
9 вул. М. Лисенка 13 галицький 2
10 вул. Медова 9 галицький 2
11 вул. П. Куліша 45 галицький 2
12 вул. П. Саксаганського 21 галицький 1
13 вул. Сянська 15 галицький 2
14 вул. Шпитальна 25 галицький 2
15 вул. Уласа Самчука 15 галицький 2
16 вул. Любінська, 164 48 залізничний 2
17 вул. Любінська, 168 30 залізничний 2
18 вул. І. Виговського, 100 149 залізничний 2
19 вул. Любінська, 104 33 залізничний 2
20 вул. Роксоляни, 59 43 залізничний 2
21 вул. Садова, 1 30 залізничний 2
22 вул. Широка, 65-а 29 залізничний 2
23 вул. Широка, 85 38 залізничний 2
24 вул. М. Конопницької 16 личаківський 2
25 вул. М. Костомарова 16 личаківський 2
26 вул. С. Палія 13 личаківський 2
27 вул. Водогінна 35 личаківський 2
28 вул. Зелена, 6 8 личаківський 2
29 вул. К. Левицького, 67 13 личаківський 2
30 вул. Пекарська, 55 16 личаківський 2
31 вул. Солодова 12 личаківський 2
32 вул. Станція Личаків, 4-б 22 личаківський 2
33 вул. І. Мечникова, 33 5 личаківський 2
34 вул. М. Кривоноса, 6 18 личаківський 2
35 вул. Пасічна, 8 15 личаківський 2
36 вул. Стрілецька, 10 5 личаківський 2
37 вул. Чернеча Гора, 1 5 личаківський 2
38 вул. Г. Хоткевича, 52 24 сихівський 2
39 вул. М. Скрипника, 9 38 сихівський 2
40 вул. Пирогівка, 6-а 20 сихівський 2
41 просп. Червоної Калини, 77 47 сихівський 2
42 вул. Г. Хоткевича, 64 85 сихівський 2
43 вул. Стрийська, 179 20 сихівський 2
44 вул. А. Горської 21 франківський 2
45 вул. Академіка А. Сахарова, 45 20 франківський 2
46 вул. Академіка Сахарова, 58-а 16 франківський 2
47 вул. І. Тобілевича 22 франківський 2
48 вул. Княгині Ольги, 122 32 франківський 2
49 вул. Кульпарківська, 95 10 франківський 2
50 вул. Ю. Федьковича 50 франківський 2
51 пл. Липнева 41 франківський 2
52 вул. Кастелівка, 42 15 франківський 2
53 вул. Княгині Ольги, 5 60 франківський 2
54 вул. Княгині Ольги-вул. Наукова, 7-а 27 франківський 2
55 вул. Княгині Ольги, 5в — 5г 44 франківський 2
56 вул. Наукова, 7 21 франківський 2
57 вул. Б. Грінченка, 4 21 шевченківський 2
58 вул. В. Липинського, 50-б 9 шевченківський 2
59 вул. Гетьмана І. Мазепи, 15 20 шевченківський 2
60 вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 30 шевченківський 2
61 вул. Крехівська 23 шевченківський 2
62 вул. Ш. Шолом-Алейхема 30 шевченківський 2
63 просп. В. Чорновола, 65 28 шевченківський 2
64 вул. І. Миколайчука, 1 34 шевченківський 2
65 вул. І. Миколайчука, 30 10 шевченківський 2
66 вул. Торф’яна, 4 25 шевченківський 2
67 вул. Броварна 2 шевченківський 2

Для участі у конкурсі необхідно подати заяву, з пропозиціями щодо облаштування майданчика для платного паркування відповідно до зразку, а також наступні документи:

  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців;
  • засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);
  • довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету;
  • документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи подає уповноважена особа.

Документи необхідно подати до 14.03.2019 включно на ім’я голови конкурсного комітету за адресою: 79 012, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Документи подаються виключно через центри надання адміністративних послуг м. Львова.

Час та місце проведення конкурсу: 19.03.2019 об 11.00 год, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Телефон для довідок: 261−55−90.

Детальніше про конкурс тут.

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