У Львові для 67 платних парковок шукають операторів

Управління транспорту Львівської міської ради оголошує конкурс з визначення операторів для обслуговування 67 майданчиків для паркування транспортних засобів у Львові. Конкурс відбудеться 19 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Відтак, управління транспорту пропонує юридичним та фізичним особам-підприємцям взяти участь у конкурсі на право обслуговування земельних ділянок, спеціально визначених для забезпечення платного паркування транспортних засобів у м. Львові:
|№
|Адреса паркування
|Кількість місць
|Район
|зона парк
|Істотні умови конкурсу
|1
|вул. Б. Лепкого
|21
|галицький
|1
|Обладнання майданчиків для паркування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»
|2
|вул. Гребінки
|18
|галицький
|1
|3
|вул. І. Огієнка
|18
|галицький
|2
|4
|вул. І. Тиктора
|11
|галицький
|1
|5
|вул. Лазнева
|10
|галицький
|2
|6
|вул. Листопадового Чину
|12
|галицький
|1
|7
|вул. М. Гоголя
|27
|галицький
|2
|8
|вул. М. Драгоманова
|30
|галицький
|2
|9
|вул. М. Лисенка
|13
|галицький
|2
|10
|вул. Медова
|9
|галицький
|2
|11
|вул. П. Куліша
|45
|галицький
|2
|12
|вул. П. Саксаганського
|21
|галицький
|1
|13
|вул. Сянська
|15
|галицький
|2
|14
|вул. Шпитальна
|25
|галицький
|2
|15
|вул. Уласа Самчука
|15
|галицький
|2
|16
|вул. Любінська, 164
|48
|залізничний
|2
|17
|вул. Любінська, 168
|30
|залізничний
|2
|18
|вул. І. Виговського, 100
|149
|залізничний
|2
|19
|вул. Любінська, 104
|33
|залізничний
|2
|20
|вул. Роксоляни, 59
|43
|залізничний
|2
|21
|вул. Садова, 1
|30
|залізничний
|2
|22
|вул. Широка, 65-а
|29
|залізничний
|2
|23
|вул. Широка, 85
|38
|залізничний
|2
|24
|вул. М. Конопницької
|16
|личаківський
|2
|25
|вул. М. Костомарова
|16
|личаківський
|2
|26
|вул. С. Палія
|13
|личаківський
|2
|27
|вул. Водогінна
|35
|личаківський
|2
|28
|вул. Зелена, 6
|8
|личаківський
|2
|29
|вул. К. Левицького, 67
|13
|личаківський
|2
|30
|вул. Пекарська, 55
|16
|личаківський
|2
|31
|вул. Солодова
|12
|личаківський
|2
|32
|вул. Станція Личаків, 4-б
|22
|личаківський
|2
|33
|вул. І. Мечникова, 33
|5
|личаківський
|2
|34
|вул. М. Кривоноса, 6
|18
|личаківський
|2
|35
|вул. Пасічна, 8
|15
|личаківський
|2
|36
|вул. Стрілецька, 10
|5
|личаківський
|2
|37
|вул. Чернеча Гора, 1
|5
|личаківський
|2
|38
|вул. Г. Хоткевича, 52
|24
|сихівський
|2
|39
|вул. М. Скрипника, 9
|38
|сихівський
|2
|40
|вул. Пирогівка, 6-а
|20
|сихівський
|2
|41
|просп. Червоної Калини, 77
|47
|сихівський
|2
|42
|вул. Г. Хоткевича, 64
|85
|сихівський
|2
|43
|вул. Стрийська, 179
|20
|сихівський
|2
|44
|вул. А. Горської
|21
|франківський
|2
|45
|вул. Академіка А. Сахарова, 45
|20
|франківський
|2
|46
|вул. Академіка Сахарова, 58-а
|16
|франківський
|2
|47
|вул. І. Тобілевича
|22
|франківський
|2
|48
|вул. Княгині Ольги, 122
|32
|франківський
|2
|49
|вул. Кульпарківська, 95
|10
|франківський
|2
|50
|вул. Ю. Федьковича
|50
|франківський
|2
|51
|пл. Липнева
|41
|франківський
|2
|52
|вул. Кастелівка, 42
|15
|франківський
|2
|53
|вул. Княгині Ольги, 5
|60
|франківський
|2
|54
|вул. Княгині Ольги-вул. Наукова, 7-а
|27
|франківський
|2
|55
|вул. Княгині Ольги, 5в — 5г
|44
|франківський
|2
|56
|вул. Наукова, 7
|21
|франківський
|2
|57
|вул. Б. Грінченка, 4
|21
|шевченківський
|2
|58
|вул. В. Липинського, 50-б
|9
|шевченківський
|2
|59
|вул. Гетьмана І. Мазепи, 15
|20
|шевченківський
|2
|60
|вул. Гетьмана І. Мазепи, 23
|30
|шевченківський
|2
|61
|вул. Крехівська
|23
|шевченківський
|2
|62
|вул. Ш. Шолом-Алейхема
|30
|шевченківський
|2
|63
|просп. В. Чорновола, 65
|28
|шевченківський
|2
|64
|вул. І. Миколайчука, 1
|34
|шевченківський
|2
|65
|вул. І. Миколайчука, 30
|10
|шевченківський
|2
|66
|вул. Торф’яна, 4
|25
|шевченківський
|2
|67
|вул. Броварна
|2
|шевченківський
|2
Для участі у конкурсі необхідно подати заяву, з пропозиціями щодо облаштування майданчика для платного паркування відповідно до зразку, а також наступні документи:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців;
- засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);
- довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету;
- документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи подає уповноважена особа.
Документи необхідно подати до 14.03.2019 включно на ім’я голови конкурсного комітету за адресою: 79 012, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Документи подаються виключно через центри надання адміністративних послуг м. Львова.
Час та місце проведення конкурсу: 19.03.2019 об 11.00 год, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Телефон для довідок: 261−55−90.
Детальніше про конкурс тут.
Вероніка Рой