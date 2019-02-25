У Львові для 67 платних парковок шукають операторів

Управління транспорту Львівської міської ради оголошує конкурс з визначення операторів для обслуговування 67 майданчиків для паркування транспортних засобів у Львові. Конкурс відбудеться 19 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Відтак, управління транспорту пропонує юридичним та фізичним особам-підприємцям взяти участь у конкурсі на право обслуговування земельних ділянок, спеціально визначених для забезпечення платного паркування транспортних засобів у м. Львові:

№ Адреса паркування Кількість місць Район зона парк Істотні умови конкурсу 1 вул. Б. Лепкого 21 галицький 1 Обладнання майданчиків для паркування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» 2 вул. Гребінки 18 галицький 1 3 вул. І. Огієнка 18 галицький 2 4 вул. І. Тиктора 11 галицький 1 5 вул. Лазнева 10 галицький 2 6 вул. Листопадового Чину 12 галицький 1 7 вул. М. Гоголя 27 галицький 2 8 вул. М. Драгоманова 30 галицький 2 9 вул. М. Лисенка 13 галицький 2 10 вул. Медова 9 галицький 2 11 вул. П. Куліша 45 галицький 2 12 вул. П. Саксаганського 21 галицький 1 13 вул. Сянська 15 галицький 2 14 вул. Шпитальна 25 галицький 2 15 вул. Уласа Самчука 15 галицький 2 16 вул. Любінська, 164 48 залізничний 2 17 вул. Любінська, 168 30 залізничний 2 18 вул. І. Виговського, 100 149 залізничний 2 19 вул. Любінська, 104 33 залізничний 2 20 вул. Роксоляни, 59 43 залізничний 2 21 вул. Садова, 1 30 залізничний 2 22 вул. Широка, 65-а 29 залізничний 2 23 вул. Широка, 85 38 залізничний 2 24 вул. М. Конопницької 16 личаківський 2 25 вул. М. Костомарова 16 личаківський 2 26 вул. С. Палія 13 личаківський 2 27 вул. Водогінна 35 личаківський 2 28 вул. Зелена, 6 8 личаківський 2 29 вул. К. Левицького, 67 13 личаківський 2 30 вул. Пекарська, 55 16 личаківський 2 31 вул. Солодова 12 личаківський 2 32 вул. Станція Личаків, 4-б 22 личаківський 2 33 вул. І. Мечникова, 33 5 личаківський 2 34 вул. М. Кривоноса, 6 18 личаківський 2 35 вул. Пасічна, 8 15 личаківський 2 36 вул. Стрілецька, 10 5 личаківський 2 37 вул. Чернеча Гора, 1 5 личаківський 2 38 вул. Г. Хоткевича, 52 24 сихівський 2 39 вул. М. Скрипника, 9 38 сихівський 2 40 вул. Пирогівка, 6-а 20 сихівський 2 41 просп. Червоної Калини, 77 47 сихівський 2 42 вул. Г. Хоткевича, 64 85 сихівський 2 43 вул. Стрийська, 179 20 сихівський 2 44 вул. А. Горської 21 франківський 2 45 вул. Академіка А. Сахарова, 45 20 франківський 2 46 вул. Академіка Сахарова, 58-а 16 франківський 2 47 вул. І. Тобілевича 22 франківський 2 48 вул. Княгині Ольги, 122 32 франківський 2 49 вул. Кульпарківська, 95 10 франківський 2 50 вул. Ю. Федьковича 50 франківський 2 51 пл. Липнева 41 франківський 2 52 вул. Кастелівка, 42 15 франківський 2 53 вул. Княгині Ольги, 5 60 франківський 2 54 вул. Княгині Ольги-вул. Наукова, 7-а 27 франківський 2 55 вул. Княгині Ольги, 5в — 5г 44 франківський 2 56 вул. Наукова, 7 21 франківський 2 57 вул. Б. Грінченка, 4 21 шевченківський 2 58 вул. В. Липинського, 50-б 9 шевченківський 2 59 вул. Гетьмана І. Мазепи, 15 20 шевченківський 2 60 вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 30 шевченківський 2 61 вул. Крехівська 23 шевченківський 2 62 вул. Ш. Шолом-Алейхема 30 шевченківський 2 63 просп. В. Чорновола, 65 28 шевченківський 2 64 вул. І. Миколайчука, 1 34 шевченківський 2 65 вул. І. Миколайчука, 30 10 шевченківський 2 66 вул. Торф’яна, 4 25 шевченківський 2 67 вул. Броварна 2 шевченківський 2

Для участі у конкурсі необхідно подати заяву, з пропозиціями щодо облаштування майданчика для платного паркування відповідно до зразку, а також наступні документи:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців;

засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);

довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету;

документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи подає уповноважена особа.

Документи необхідно подати до 14.03.2019 включно на ім’я голови конкурсного комітету за адресою: 79 012, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Документи подаються виключно через центри надання адміністративних послуг м. Львова.

Час та місце проведення конкурсу: 19.03.2019 об 11.00 год, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2. Телефон для довідок: 261−55−90.

Детальніше про конкурс тут.