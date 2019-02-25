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Стали відомі переможці кінопремії «Оскар»

Вероніка Рой

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У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок пройшла 91-а церемонія нагородження премією Американської академії кіномистецтв «Оскар». Про це повідомляє Укрінформ.

 

Отож, серед переможців:

Найкраща жіноча роль другого плану:

Реджина Кінг («Якщо Біл-стріт могла б заговорити»);

Найкращий повнометражний документальний фільм:

«Вільний підйом наодинці»;

Найкращий грим і зачіски:

«Влада»;

Найкращий дизайн костюмів:

«Чорна пантера»;

Найкраща робота художника-постановника:

«Чорна пантера»;

Найкраща операторська робота:

«Рома»;

Найкращий монтаж звуку:

«Богемна рапсодія»;

Найкращий звук:

«Богемна рапсодія»;

Найкращий фільм іноземною мовою:

«Рома»(Мексика);

Найкращий монтаж:

«Богемна рапсодія»;

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Магершала Алі («Зелена книга»);

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

«Людина-павук: Навколо Всесвіту»;

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

«Бао»;

Найкращий документальний короткометражний фільм:

«Крапка. Кінець речення»;

Найкращі візуальні ефекти:

«Перша людина»;

Найкращий художній короткометражний фільм:

«Шкіра»;

Найкращий оригінальний сценарій:

Нік Валлелонга, Пітер Фареллі та Брайан Геєс Каррі («Зелена книга»);

Найкращий адаптований сценарій:

Чарлі Вачтеп, Девід Рабіновіц, Спайк Лі та Кевін Віллмотт («Чорний кланівець»);

Найкраща музика:

Людвіг Йоранссон («Чорна пантера»);

Найкраща пісня:

«Shallow» авторства Леді Гаги, Марка Ронсона, Ентоні Россомандо та Ендрю Віата «Народження зірки»);

Найкраща чоловіча роль:

Ремі Малек («Богемна рапсодія»);

Найкраща жіноча роль:

Олівія Колман («Фаворитка»);

Найкраща режисура:

Альфонсо Куарон («Рома»);

Найкращий фільм року:

«Зелена книга».

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