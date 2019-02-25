Стали відомі переможці кінопремії «Оскар»

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок пройшла 91-а церемонія нагородження премією Американської академії кіномистецтв «Оскар». Про це повідомляє Укрінформ.
Отож, серед переможців:
Найкраща жіноча роль другого плану:
Реджина Кінг («Якщо Біл-стріт могла б заговорити»);
Найкращий повнометражний документальний фільм:
«Вільний підйом наодинці»;
Найкращий грим і зачіски:
«Влада»;
Найкращий дизайн костюмів:
«Чорна пантера»;
Найкраща робота художника-постановника:
«Чорна пантера»;
Найкраща операторська робота:
«Рома»;
Найкращий монтаж звуку:
«Богемна рапсодія»;
Найкращий звук:
«Богемна рапсодія»;
Найкращий фільм іноземною мовою:
«Рома»(Мексика);
Найкращий монтаж:
«Богемна рапсодія»;
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Магершала Алі («Зелена книга»);
Найкращий повнометражний анімаційний фільм:
«Людина-павук: Навколо Всесвіту»;
Найкращий анімаційний короткометражний фільм:
«Бао»;
Найкращий документальний короткометражний фільм:
«Крапка. Кінець речення»;
Найкращі візуальні ефекти:
«Перша людина»;
Найкращий художній короткометражний фільм:
«Шкіра»;
Найкращий оригінальний сценарій:
Нік Валлелонга, Пітер Фареллі та Брайан Геєс Каррі («Зелена книга»);
Найкращий адаптований сценарій:
Чарлі Вачтеп, Девід Рабіновіц, Спайк Лі та Кевін Віллмотт («Чорний кланівець»);
Найкраща музика:
Людвіг Йоранссон («Чорна пантера»);
Найкраща пісня:
«Shallow» авторства Леді Гаги, Марка Ронсона, Ентоні Россомандо та Ендрю Віата «Народження зірки»);
Найкраща чоловіча роль:
Ремі Малек («Богемна рапсодія»);
Найкраща жіноча роль:
Олівія Колман («Фаворитка»);
Найкраща режисура:
Альфонсо Куарон («Рома»);
Найкращий фільм року:
«Зелена книга».
Вероніка Рой