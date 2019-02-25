Президент Польщі звинуватив українців у геноциді, який вчинили німці?

На Львівщині 24 лютого відбулася жалобна церемонія, присвячена пам’яті жертв погрому в Гуті Пеняцькій 28 лютого 1944 року. Президент Польщі Анджей Дуда написав у листі до учасників заходу, що в Гуті Пеняцькій відбувся акт геноциду, пише PolskieRadio24.

«Геноцид, який тут здійснили солдати дивізії СС «Галичина» та Української повстанської армії, був одним з найбільших у кількарічній низці злочинів, яку ми називаємо різаниною польського населення на Волині, Поділлі і Львівщині», – вважає президент Польщі, лист якого прочитав президентський міністр Адам Квятковський.

«Єдиною «виною» жертв була польська мова і ідентичність, вірність традиції і любов до Батьківщини. Їх вбили, бо вони були поляками», – переконаний Дуда.

Анджей Дуда у зверненні також нагадав слова президента Лєха Качинського, який був у Гуті Пеняцькій десять років тому і закликав до примирення Польщі і України.

«Він говорив про важку правду, про те, що тут сталося. Про вплив тоталітарних держав на суперечки, які ділять народи, і про болісну рану у серцях, яка відбилася тінню на наших відносинах. Він закликав до примирення, солідарності і творення спільного ліпшого майбутнього, дружби і миру. Його заклик до молитви словами “пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим» через ці десять років лишається актуальним і надалі», – зазначив Дуда.

Друга частина урочистості з нагоди 75-річчя знищення Гути Пеняцької відбудеться у четвер у Варшаві перед Могилою невідомого солдата.

Довідка

На початку 1944 року в околицях польського населеного пункту Гута-Пеняцька, що на території України, діяли радянські партизанські відділи, яким надавало підтримку місцеве населення й до яких було залучено частину місцевих поляків. 23 лютого 1944 року до боротьби проти них було скеровано один із сформованих з галицьких українців підрозділів, яким командували німці та який підпорядковувався німецьким поліційним структурам. У результаті цього наступу відбулося бойове зіткнення, в якому загинуло двоє українців. У відповідь на це 28 лютого нацистські поліційні відділи провели каральну акцію під час якої було вбито кілька сотень польських мешканців Гути-Пеняцької.

Про це, зокрема, свідчать польські документи. Наприклад, відповідно до звіту Делегатури польського уряду про події на теренах Бродівського повіту, це селище було повністю знищене нацистським винищувальним поліційним підрозділом: «Німці зібрали жінок і дітей разом до кількох будинків, після чого ці будинки було підпалено… Усіх чоловіків зібрано разом до місцевої польської каплиці… Замкнених у каплиці розстріляно». У повідомленні Міністра внутрішніх справ польського еміграційного уряду в Лондоні В. Баначека про події у Гуті-Пеняцькій у лютому 1944 р. з цього приводу вказувалось, що «27 лютого експедиційна каральна таємна поліція знищила село дощенту». Це ж підтверджують також: українські та радянські джерела.

Однак, через деякий час після цих трагічних подій, в документах польського підпілля, а пізніше й у радянській публіцистиці було поширено інформацію про участь у знищенні польського населеного пункту дивізії «Галичина», що діяла у складі німецьких військ. Причиною цього було намагання зняти відповідальність з радянських партизанів, котрі спровокували згадану каральну акцію, й перекинути її на українських націоналістів, якими крім членів ОУН та вояків УПА було також: оголошено українських вояків дивізії «Галичина». Донині не виявлено німецьких документів, які підтверджують знищення Гути-Пеняцької. Будь-якої участі у цій акції підрозділів дивізії «Галичина» не доведено.

Європейська правда