ОСТАННІ НОВИНИ

Між Дохою та Львовом хочуть відкрити пряме авіасполучення

Вероніка Рой

|

Представники Катару прибули до України, аби провести переговори щодо відкриття прямого авіасполучення між Дохою та Львовом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

 

«Зустріли делегацію Катару в аеропорту «Бориспіль». Завтра будуть в аеропорту «Львів». Переговори щодо прямого авіасполучення Доха – Львів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про пряме авіасполучення між Катаром та Україною почали говорити у листопаді минулого року. Також під час розширеної прес-конференції директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Тетяна Романовська повідомила, що в кінці лютого очікують на операційний візит компанії Qatar Airways, які будуть оцінювати аеропорт, його пасажироспроможність, прийомну здатність.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...