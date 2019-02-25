Між Дохою та Львовом хочуть відкрити пряме авіасполучення

Представники Катару прибули до України, аби провести переговори щодо відкриття прямого авіасполучення між Дохою та Львовом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

«Зустріли делегацію Катару в аеропорту «Бориспіль». Завтра будуть в аеропорту «Львів». Переговори щодо прямого авіасполучення Доха – Львів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про пряме авіасполучення між Катаром та Україною почали говорити у листопаді минулого року. Також під час розширеної прес-конференції директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Тетяна Романовська повідомила, що в кінці лютого очікують на операційний візит компанії Qatar Airways, які будуть оцінювати аеропорт, його пасажироспроможність, прийомну здатність.