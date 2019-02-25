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Іспанію визнали найздоровішою країною світу

Вероніка Рой

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У рейтингу Bloomberg Healthiest Country, який охоплює 169 країн, Іспанія вийшла на перше місце, випередивши Італію. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

 

«Можливо, це заслуга гаспачо або паельї, але Іспанія обійшла Італію, ставши найздоровішою країною світу», – йдеться у повідомленні.

Ще чотири європейські країни увійшли до першої десятки: Ісландія (третє місце), Швейцарія (п’яте), Швеція (шосте) та Норвегія (дев’яте). Японія стала найздоровішою країною Азії, витіснивши з четвертої сходинки Сінгапур, який спустився на восьмий щабель.

Цей рейтинг оцінює країни на основі таких показників як середня тривалість життя, екологічні фактори, включаючи доступ до чистої води та рівень санітарії. Водночас із країн знімаються бали за рівень тютюнопаління та ожиріння.

Іспанія має найвищу середню тривалість життя серед європейських країн, поступаючись у загальносвітовому рейтингу ООН лише Японії та Швейцарії.

Дослідники стверджують, що традиції харчування можуть давати підстави для зростання рівня здоров’я, який демонструють Іспанія та Італія, оскільки середземноморська дієта, доповнена оливковою олією або горіхами, знижує ймовірність серцево-судинних захворювань.

Фото: Укрінформ

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