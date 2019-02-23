В Україні побудують завод із виробництва зрідженого газу

Інвестиційна рада НАК «Нафтогаз України» санкціонувала проведення тендеру на будівництво установки з поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенському газовому родовищі, що у Харківській області. Про це enkorr повідомило джерело в «Нафтогазі».

Заплановано, що оператор родовища, ПАТ «Укргазвидобування», оголосить тендер з вибору генерального підрядника наприкінці лютого – на початку березня цього року.

«Технічно-економічне обґрунтування проекту вже готове. Далі – створення робочого проекту, постачання і монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи», – повідомило джерело.

За попередніми даними, проект передбачав виробництво зрідженого вуглеводневого газу потужністю до 100 тисяч тонн на рік. Очікується, що виробництво буде запущено в 2020 році.

Нагадаємо, що «Укргазвидобування» є найбільшим видобувачем природного газу і найбільшим виробником зрідженого газу в Україні. У 2018 році випуск ЗВГ становив 165 тисяч тонн. До складу підприємства входить п’ять виробництв: в Базилівщині, Яблунівці, Шебелинську, Тимофіївці і Юльївці.