Музична підготовка до ЗНО. Випускник ліцею склав реп про правильні наголоси

Випускник чернівецького ліцею №1 Ігор Гавреш написав трек, який допоможе абітурієнтам скласти ЗНО. Про це повідомляє місцевий сайт «А.С.С».

У ньому – понад 200 слів української мови з правильними наголосами. Ігор придумав такий реп, коли готувався до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Це допомогло хлопцю і його однокласникам вдало скласти іспити.

А нещодавно колишні однокласники вирішили зняти ще й кліп на трек «Наголос ГЕНГ». Знімав та монтував кліп Ігор Климчук, всі зйомки проходили у ліцеї №1 м.Чернівці. Актори у відео роботі – Максим Чигирьов та вахтерка ліцею.