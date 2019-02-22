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Музична підготовка до ЗНО. Випускник ліцею склав реп про правильні наголоси

Соломія Головіна

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Випускник чернівецького ліцею №1 Ігор Гавреш написав трек, який допоможе абітурієнтам скласти ЗНО. Про це повідомляє місцевий сайт «А.С.С».

 

У ньому – понад 200 слів української мови з правильними наголосами.  Ігор придумав такий реп, коли готувався до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Це допомогло хлопцю і його однокласникам вдало скласти іспити.

А нещодавно колишні однокласники вирішили зняти ще й кліп на трек «Наголос ГЕНГ». Знімав та монтував кліп Ігор Климчук, всі зйомки проходили у ліцеї №1 м.Чернівці. Актори у відео роботі – Максим Чигирьов та вахтерка ліцею.

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