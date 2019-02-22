В мішленівському ресторані отруїлись 28 людей, одна жінка померла

В одному з ресторанів Валенсії, якому присвоєно зірку Мішлен, отруїлися 28 людей, одна жінка померла. Як повідомляє The Local, 46-річна Марія Хесус Фернандес Кальво померла в неділю після нападу блювоти і діареї після трапези з її чоловіком і 12-річним сином в ресторані RiFF в Валенсії.

Відомо, що всі троє страждали від блювоти і діареї протягом декількох годин після куштування дегустаційного меню в суботу. У той час, як чоловік і син одужали, жінка померла рано вранці в неділю.

З того часу стало відомо, що 26 інших відвідувачів також повідомили про погане самопочуття після їжі в ресторані, хоча їхні симптоми були слабшими.

Органи охорони здоров’я вивчають питання про те, чи стало різотто з грибами зморшків причиною отруєння, а також імовірність того, що в блюдо помилково додали високотоксичний гриб, візуально схожий на гриб зморшок.

Шеф-кухар Бернд Кнеллер закрив ресторан в понеділок вранці, щоб дозволити співробітникам охорони здоров’я провести повне розслідування.

Українська правда