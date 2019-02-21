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Володимир Зуб: «З тисячі дітей, які захворіли на кір, 50 можуть мати важкі ускладнення»

Вероніка Рой

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Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб про важливість вакцинування дітей від кору:

«На жаль, не всі батьки усвідомили і зробили вибір на користь своєї дитини. Є батьки які кажуть, що прийдуть пізніше, чи вакцинація не на часі. Ми б хотіли ще раз звернутися до батьків та проінформувати про те, що вакцинація – це єдиний захист дитини від кору. Вакцин є достатньо, холодовий ланцюг збережений. І кожен може особисто переконатися, подивившись на ампулу, де є холодовий індекатор. Також наголошую, що вакцинація виконується лише при попередньому огляді лікаря. Тому всі умови для того, аби захистити дитину є.

Хотів би відзначити, що одна інфікована кором людина, або яка знаходиться за три – чотири дня до клінічних проявів, може заразити від 16 до 18 нещеплених осіб. Тобто, якщо у школі є 100 дітей, які не вакциновані, і туди прийде дитина, в якої ще немає традиційної висипки, але вона вже заразна, то вона інфікує навколо себе 16 – 18, які також невакциновані. І цьому є ризик та небезпека цього захворювання. Тому обов’язково треба вакцинуватися. Я прошу батьків не обговорювати якісь антивакцинальні міфи, а краще подумати про свою дитину. Я також хочу нагадати, що за час спалаху кору в Україні вже померло 30 людей. Також звертаю увагу на те, що з 1 тис. дітей, які захворіли на кір, 50 будуть мати важкі ускладнення. Серед них – пневмонія, енцефаліт та інші захворювання».

Фото: ЛМР

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