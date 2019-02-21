В Україні з'явиться онлайн держреєстр вакансій

Кабінет міністрів України затвердив план на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності, який в тому числі передбачає запуск державного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, передбачається, що протягом року запустять загальнодержавний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом. Крім того, передбачаються заходи, спрямовані на:

-поліпшення ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

-підвищення спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, недопущення регіональних диспропорцій у доступі населення до соціальних послуг незалежно від місця проживання, мінімізацію ризиків соціального відчуження сільського населення, розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розвитку надання послуг на рівні громади;

-розширення доступу до продуктивної зайнятості та зростання доходів населення від зайнятості;

-поліпшення стану здоров’я населення та його окремих груп, створення передумов для зміцнення і збереження здоров’я населення.

Додамо, що в січні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 364,3 тис. безробітних, що на 22,6 тис. більше, ніж у грудні 2018.

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. гривень.