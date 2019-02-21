ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні з'явиться онлайн держреєстр вакансій

Соломія Головіна

|

Кабінет міністрів України затвердив план на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності, який в тому числі передбачає запуск державного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

 

Зокрема, передбачається, що протягом року запустять загальнодержавний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом. Крім того, передбачаються заходи, спрямовані на:

-поліпшення ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

-підвищення спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, недопущення регіональних диспропорцій у доступі населення до соціальних послуг незалежно від місця проживання, мінімізацію ризиків соціального відчуження сільського населення, розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розвитку надання послуг на рівні громади;

-розширення доступу до продуктивної зайнятості та зростання доходів населення від зайнятості;

-поліпшення стану здоров’я населення та його окремих груп, створення передумов для зміцнення і збереження здоров’я населення.

Додамо, що в січні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 364,3 тис. безробітних, що на 22,6 тис. більше, ніж у грудні 2018.

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. гривень.

 

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...