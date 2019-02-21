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Українці найбільше довіряють волонтерам, армії, рятувальникам і церкві, - опитування

Вероніка Рой

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Українці найчастіше висловлюють довіру волонтерським організаціям, Збройним силам України, Державній службі з надзвичайних ситуацій і церкві. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, передає «Інтерфакс-Україна».

 

Згідно з даними соцдослідження, оприлюдненими в середу на сайті Центру Разумкова, волонтерським організаціям довіряють 67% респондентів, ЗСУ – 62%, ДСНС і церкві – по 61%. Добровольчим батальйонам висловлюють довіру 57% опитаних.

Серед інституцій, яким довіряють частіше, ніж не довіряють, – Державна прикордонна служба України (довіряють 52% опитаних, не довіряють – 36%), Національна гвардія України (50% і 38% відповідно), українські ЗМІ (49% і 43% відповідно) та громадські організації (45% і 41% відповідно).

Недовіру найчастіше висловлюють до державного апарату (чиновникам) (83% їм не довіряють), ЗМІ Росії (83%), Верховній Раді (82%), судовій системі (78%), політичним партіям (77%), уряду України і комерційним банкам – по 75%. Президенту України не довіряє 71% респондентів, прокуратурі – 70%, Національному банку України – 68%, Верховному Суду і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – по 65%, Національному антикорупційному бюро України та Національному агентству із запобігання корупції – по 64%, Антикорупційному суду і Конституційному Суду – по 62%, профспілкам – 58%.

Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 до 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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