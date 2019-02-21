Названо топ-5 найдорожчих розмитнених «євроблях»

У Державній фіскальній службі склали топ-5 найдорожчих «євроблях», власники яких скористалися пільговим режимом розмитнення. Про це повідомляє УП.

Це автомобілі тих, хто купував преміальні авто і уникав сплати податків, стверджують у ДФС.

Топ-5 найдорожчих «євроблях»:

Porsche 911 Turbo S, 2013 рік

Митна вартість – 83,1 тис. доларів

Сплачені податки – 766,1 тис. грн

Porsche Cayenne S, 2018 рік

Митна вартість – 76 тис. доларів

Сплачені податки – 705 тис. грн

Bentley Flying Spur, 2014 рік

Митна вартість – 74,5 тис. доларів

Сплачені податки – 727,9 тис. грн

Mercedes-Benz G-Class, 2015 рік

Митна вартість – 63,6 тис. доларів

Сплачені податки – 593,4 тис. грн

Mercedes-Benz V-Class, 2018 рік

Митна вартість – 62 тис. доларів

Сплачені податки – 553 тис. грн

Як зазначається, у той же час, більшість власників «євроблях» купували їх ледь не на останні гроші, та зазначали, що не можуть сплатити всі митні платежі.

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення.

З дати набуття чинності законів митники вже оформили 195,2 тисячі транспортних засобів. Результат – понад 12 млрд гривень сплачених податків. Таким чином за два з половиною місяці фіскали перевиконали річний план доходів від «євроблях» – в бюджеті закладені надходження в обсязі 10 млрд гривень.

Із загальної кількості оформлених машин 124 тисячі – це так звані «євробляхи», які до цього перебували в Україні в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Решта – близько 71 тисячі – авто, які вперше були завезені в країну і одразу отримали українські номери.

На думку голови «Авто Євро Сили» Олега Ярошевича, більшість з цих авто були ввезені у країну не автовласниками, а бізнесом.

«Автодилери кинулись завозити авто зі знижкою 50% від сплати акцизу. Вони зараз навозять їх в Україну, а потім будуть реалізовувати», – вважає Ярошевич.