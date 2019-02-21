ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє військових підірвались на полігоні у Київській області

|

На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Про це у Facebook  повідомила прес-служба 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

 

Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їх життю загроз немає.

Попередні причини надзвичайної події – особисте порушення заходів безпеки.
За даним фактом призначено службове розслідування.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...