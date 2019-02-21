Двоє військових підірвались на полігоні у Київській області

На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Про це у Facebook повідомила прес-служба 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їх життю загроз немає.

Попередні причини надзвичайної події – особисте порушення заходів безпеки.

За даним фактом призначено службове розслідування.