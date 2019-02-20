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Українці стали віддавати більше грошей на благодійність

Вероніка Рой

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У 2018 році в Україні побільшало благодійників і виросла основна сума пожертвувань з 300 грн у 2017 році до 500 грн торік. Про це свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УП.

 

«Загальна сума, яку благодійники жертвували впродовж 2018 року, дещо зросла порівняно з попередніми роками», – йдеться у висновках опитування.

Зокрема, у 2017 році основна сума пожертвувань припадала на суми від 50 до 300 гривень, а у 2018 році – від 50 до 500 гривень.

Повідомляється, що на сході й півдні країни суми пожертв були вищими: від 1000 і понад 2000 гривень віддали по 19% опитаних, а на заході та центрі – 4% опитаних.

Також торік зріс відсоток тих, хто займався волонтерською діяльністю з 12% до 18%.

Відзначається, що рівень залученості до благодійної діяльності наразі залишається вищим, ніж до Євромайдану.

Зокрема, регіонально найбільше протягом 2018 року надавали благодійну допомогу мешканці заходу (58%) та центру (41%) і менше – півдня (23%) та сходу (24%).

Опитування проводилося з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Для дослідження опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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