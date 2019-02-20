У МВС розповіли, з якої суми починається підкуп виборців

Наразі в Україні, згідно з законодавством, сума, з якої починається підкуп виборців, становить близько 60 гривень. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає Укрінформ.

«Закон встановлює обмеження. Так, за підкуп громадян, за отримання грошей, є санкція, в тому числі для тих, хто отримує гроші, і ця санкція може бути до двох років обмеження волі. А для тих, хто організовує мережі підкупу, відповідно, до 7 років позбавлення волі. Що стосується суми, з якої починається підкуп, то ця сума у нас обмежена законодавцем, в три відсотки від прожиткового мінімуму для працездатних особи. У нас в Україні це близько 60 грн. Тобто, якщо ваш подарунок, а точніше – предмет виборчої агітації, який ви даєте громадянину, не перевищує цю суму, то це не вважається підкупом громадянина», – сказав Варченко.

Водночас Варченко, відповідаючи на запитання, чи кілограм гречки розцінюватиметься як підкуп виборця, зазначив, що «сьогодні ще гречку можна», але зазначив, що у законопроекті №8270 є конкретні обмеження щодо продуктів харчування.

«І якщо ми маємо таке невелике очікування, що буде законопроект №8270 прийнятий в Україні до дня голосування, і відповідно, ми матимемо додаткове обмеження в тому, що гречка так само буде вважатися підкупом виборців», – сказав радник міністра.

У свою чергу, радник міністра Володимир Філенко наголосив, що навіть авторучки, прапорці тощо мають бути проплачені з виборчого фонду.