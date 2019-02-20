Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором довіри між продавцем та покупцем…

У середині січня у Львові почав працювати черговий маркет доволі відомої в нашому регіоні мережі «АТБ». Для тих, хто живе поблизу вулиці Вашингтона – це гарна новина. Адже ще однією торговельною точкою для закупівель стало більше. Утім, ті люди, які давно знайомі з цією компанією, зраділи найбільше. Як відомо, нині це справжній галузевий лідер. Судіть самі. Компанія нараховує 993 магазини у 23 областях України. Є абсолютним рекордсменом за торговельним оборотом, кількістю працівників, відрахуваннями до державного та місцевих бюджетів. Та що й казати: щодня в магазинах мережі здійснюють свої покупки понад 3,5 мільйони (!) українців.

У чому ж секрет такого успіху? Більшість людей, які дійсно надають перевагу «АТБ», насамперед говоритимуть про ціну. Тут вона приваблива і доступна для найрізноманітніших верств населення. Щоб забезпечити таку вигідну пропозицію, компанії знадобилися роки та дуже тямущий менеджмент. Правильно побудовані бізнес-процеси й особливі взаємини з постачальниками привели до того, що на сьогоднішній день «АТБ» насправді виграє в усіх інших торгових підприємств щодо ціни на ті чи інші товари. А це дуже важливо, ураховуючи, що асортимент магазинів торгової мережі становить понад 3500 товарів, з яких понад 800 – представляють власні торгові марки «АТБ».

Та навіть працюючи в низькій ціновій категорії, можна дивувати своїх покупців цінниками. Як відомо, в «АТБ» діє соціальна програма із забезпечення мінімальних цін (тобто ще нижче найнижчих) на основні соціальні групи товарів – хліб, молоко, крупи, яйця тощо. Мінімізація витрат на логістику та рекламу, оптимізація роботи, удосконалення технологічних процесів й упровадження інноваційних рішень дозволяють компанії утримувати вартість продукції на 10–15 % нижче середньоринкової. Збереження мінімальної ціни на соціальний споживчий кошик – принципова та відповідальна позиція компанії «АТБ».

«Магазини нашої торгової мережі працюють у форматі «м’який дискаунтер». Дискаунтер – це магазин із широким асортиментом товарів за оптовими цінами. У поєднанні зі зручним розташуванням і високою якістю продукції зазначений формат максимально відповідає уподобанням споживачів», – пояснює Наталя Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, орієнтуватися на мережу винятково у світлі доступних пропозицій – не зовсім коректно. Сьогоднішній досвід розвитку європейського ритейлу доводить, що сучасний дискаунтер – це не лише магазини з низькою ціновою пропозицією. Численні дослідження підтверджують: дискаунтери домінують у країнах із досить високим рівнем доходів – Німеччині, Данії, Норвегії. Іншими словами, коли покупець говорить про ціну, він просто шукає чесну угоду.

«Ціна стає фактором довіри між ритейлером і покупцем. І ми цю довіру повністю виправдовуємо», – наголошує Наталія Шаповалова.

Будь-який житель нашого регіону, який коли-небудь здійснював покупки в «АТБ», точно погодиться із цими словами. І це не просто слова. Адже бути впевненим у кожній покупці – це велика довіра. Вона формується не за день, і не за два дні. Це відповідальність цілої системи, що вдовольняє вибагливих львів’ян, оскільки в будь-якому іншому випадку вони б ігнорували таку мережу. Завоювати довіру своєю чесністю – це велика заслуга. І мережа «АТБ» її гідна!

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