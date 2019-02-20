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Активізувався вулкан Етна, частину авіарейсів скасували

Андрій Котенський

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На Сицилії, Італія, активізувався найвищий вулкан Європи Етна – через хмари попелу аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував частину рейсів. Про це пише Express.

 

«Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті. Обмеження – до 4 вильотів щогодини: можливі затримки і незручності навіть на вильотах. З приводу будь-якої інформації щодо окремих рейсів зверніться до авіакомпанії», – йдеться у повідомленні аеропорту.

Даних щодо постраждалих не надходило. Вулкан Етна востаннє викинув хмару попелу24 грудня, в результаті чого частково закривали повітряний простір.

Як відомо, гора Етна заввишки 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останні виверження сталися навесні 2017 року, а останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.

ЄП

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