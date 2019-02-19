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Як вулиці Львова залишились без води?

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 лютого, через ремонтні роботи частина вулиць у Львові залишилась без водопостачання. Про це повідомляє ЛМКП «Львівводоканал».

 

Так, з 11:30 до 15:00 год. припинено водопостачання на вулиці: Долинського, Б.Хмельницького, 37 – 63; 28 – 48, Замарстинівська, 11 – 33; 16 – 34, Татарська та прилеглі у зв’язку з ліквідацією витоку води на вул. Б. Хмельницького, 59.

Окрім цього, з 12:30  до 16:00 год.  припинено водопостачання  на вул.: Хімічна, Замарстинівська , 11 – 87; 36 – 112, Лемкіська, Дашкевича, Гайдамацька, Тесленка, Ткацька, Заводська, Східна, Долинського, Городницька, Реміснича та прилеглі  у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Замарстинівська, 68.

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