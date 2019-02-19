У чотирьох школах Львова призупинено навчання

У зв’язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВ зберігається, прийнято рішення призупинити навчальний процес у чотирьох навчальних закладах міста. У цих школах рівень відсутності учнів вищий за 20%. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посланням на управління освіти.

Призупинене навчання ще в одній школі міста, а саме у ЛДК СЗШ № 3 з 20 лютого до 22 лютого (включно).

Додамо, до 20 лютого (включно) призупинено навчання у гімназії «Престиж», до 22 лютого (включно) призупинено навчання у СЗШ № 63 та ЗЗСО № 87 ім. Ірини Калинець та 1-Б класі СЗШ № 48.