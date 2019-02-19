Розслідування злочинів проти Євромайдану є ганьбою українського судочинства, – Amnesty International

Українська влада не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років і відновити справедливість для всіх жертв зловживань з боку поліції. Такою є сумна реальність у п’яту річницю розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у Києві. Відповідну заяву поширила Amnesty International Україна.

«Масштаб порушень прав людини, скоєних під час Євромайдану, був далеко за межами того, з чим могла впоратися українська система кримінального судочинства, не кажучи вже про її загальну неефективність. Більше того, система чинила опір і перешкоджала правосуддю замість того, щоб притягти до відповідальності в судовому порядку колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, відповідальних за розстріли протестувальників», — заявив старший директор офісу Генерального секретаря Amnesty International Колм О’Куанахайн під час свого візиту до Києва.

За його словами «п’ять років – це більш ніж достатній час для відновлення справедливості. Але для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, справедливість досі недоступна. Політики неодноразово давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе».



«Доти, поки всі відповідальні, включаючи тих, хто віддавали накази, не будуть притягнуті до відповідальності, справедливість не буде відновлена… Це ганьба для української системи кримінального судочинства», – додав він.

У неурядовій організації зауважують, що більше 100 людей були вбиті під час протестів на Майдані. За наявною інформацією, станом на кінець 2018 року Генеральна прокуратура України визначила 441 підозрюваного, більшість із яких під час подій були співробітниками правоохоронних органів, а також посадовими особами міської адміністрації, прокуратури та членами суддівської спільноти. Справи 288 осіб були направлені до суду. У 52 справах були винесені судові рішення, серед яких 48 вироків. Лише 9 з них були обвинувальними вироками, що передбачали подальше позбавлення волі. Жоден колишній співробітник поліції не був засуджений до реальних термінів ув’язнення.

Amnesty International закликає українську владу «докласти максимальні зусилля для ефективного розслідування порушень прав людини, скоєних під час Євромайдану, включаючи побиття і вбивства».

Зі списком усіх героїв небесної сотні можна ознайомитись тут.

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