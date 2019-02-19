ОСТАННІ НОВИНИ

Пожежа у Славському: оприлюднено відео з місця події

Вероніка Рой

|

Державна служба з надзвичайних справ у Львівській області оприлюднила відео масштабної пожежі, яка сталася у відпочинковому комплексі «Терем» у Славському сьогодні вночі, 19 лютого.

 

Раніше повідомлялося, що на момент прибуття перших підрозділів рятувальників вогонь вже охопив дах будівлі та поширився перекриттям між четвертим та мансардним поверхом. При цьому пожежа супроводжувалася щільним задимленням. На момент виникнення пожежі більшість мешканців відпочинкового комплексу самостійно покинули будівлю, рятувальники допомогли вийти на свіже повітря лише 5 туристам.

Детальніше про пожежу у відпочинковому комплексі у Славському можна прочитати тут.

Відео: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...