Пожежа у Славському: оприлюднено відео з місця події

Державна служба з надзвичайних справ у Львівській області оприлюднила відео масштабної пожежі, яка сталася у відпочинковому комплексі «Терем» у Славському сьогодні вночі, 19 лютого.

Раніше повідомлялося, що на момент прибуття перших підрозділів рятувальників вогонь вже охопив дах будівлі та поширився перекриттям між четвертим та мансардним поверхом. При цьому пожежа супроводжувалася щільним задимленням. На момент виникнення пожежі більшість мешканців відпочинкового комплексу самостійно покинули будівлю, рятувальники допомогли вийти на свіже повітря лише 5 туристам.

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Детальніше про пожежу у відпочинковому комплексі у Славському можна прочитати тут.

Відео: ДСНС