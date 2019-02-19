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Помер знаменитий кутюр’є Карл Лагерфельд

Вероніка Рой

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Знаменитий кутюр’є Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

 

Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років.

Додамо, Карл Отто Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року у Гамбурзі (Німеччина). Німецький та французький модельєр і фотограф. Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel. Також він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy’s (2011). Жив у Парижі.

Фото: УНН

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