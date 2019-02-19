ОСТАННІ НОВИНИ

Названо лауреатів цьогорічної Шевченківської премії

Вероніка Рой

|

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Про це у Facebook повідомив член комітету Ростислав Семків.

 

Так, в номінації «Публіцистика, журналістика» нагородили Богдана Гориня та Оксану Забужко. У номінації «Музичне мистецтво» переміг Володимир Шейко. В номінації «Візуальне мистецтво» відзначили Василя Чебаника. У категорії «Кіномистецтво» кращим став Роман Бондарчук, а в номінації «Театральне мистецтво» – Ростислав Держипільський.

Результати голосування буде подано на затвердження Президенту України. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

Довідка

Національна премія Украї́ни імені Тараса Шевченка— державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...