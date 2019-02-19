Названо лауреатів цьогорічної Шевченківської премії

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Про це у Facebook повідомив член комітету Ростислав Семків.

Так, в номінації «Публіцистика, журналістика» нагородили Богдана Гориня та Оксану Забужко. У номінації «Музичне мистецтво» переміг Володимир Шейко. В номінації «Візуальне мистецтво» відзначили Василя Чебаника. У категорії «Кіномистецтво» кращим став Роман Бондарчук, а в номінації «Театральне мистецтво» – Ростислав Держипільський.

Результати голосування буде подано на затвердження Президенту України. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

Довідка

Національна премія Украї́ни імені Тараса Шевченка— державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.