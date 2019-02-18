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Мальдіви Гонтаревої, весілля сина Луценка: САП і НАБУ закрили низку гучних справ

Андрій Котенський

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У грудні 2018 – січні 2019 Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро закрили до 30 справ за відсутністю складу злочину, серед них і низку резонансних. Про це, з посиланням на джерела в антикорупційних відомствах, йдеться у матеріалі «Української правди».

 

У деяких закритих справах фігурували топові політики.

Наприклад справа про відпочинок у 2016 екс-голови НАБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах з родиною. Її порушили в серпні 2017 за заявою нардепа Віталія Купрія. Через рік, у липні 2018, закрили.

Детективи встановили витрату Гонтаревої на відпочинок у розмірі майже 250 тисяч гривень, але це значно менше, ніж 250 прожиткових мінімумів, необхідних для кримінальної відповідальності за ст. 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації). Втім, Купрій не заспокоївся і у серпні 2018 оскаржив рішення НАБУ. Справу знову відкрили. А 19 грудня повторно закрили.

Мова також іде про справу про використання службового авто ГПУ при розвезенні гостей з весілля сина генпрокурора Юрія Луценка 15 вересня 2017 року.

Справу порушено у квітні 2018 за заявою екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна, який у 2011-2012 доклав чимало зусиль, щоб посадити чинного генпрокурора. 28 грудня 2018 її закрили за відсутністю складу злочину.

Закрита також справа про розмитнення автомобіля Мерседес для дружини Володимира Гройсмана.

У червні 2018 року СБУ направила в Житомирську митницю лист за підписом першого заступника голови відомства Павла Демчини з проханням надати інформацію про автомобіль Mercedes GLE 350D, який в 2017 році придбала дружина прем’єра – Олена Гройсман.

Заниження митних платежів для дружини Гройсмана могло становити 600 тисяч гривень. Заниження ціни митники не знайшли.

Справа щодо квартири тестя нардепа Антона Геращенка. Минулого року журналісти «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що Антон Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 квадратів за гроші свого тестя Олексія Шамбура.

Все б нічого, але 62-річний тесть до 2016-го року не отримував доходу, а після 2016-го отримав близько 270-ти тисяч гривень за підприємницьку діяльність. Журналісти логічно стверджують, що він не міг сплачувати близько 3-х тисяч доларів щомісяця за оренду житла.

Але детективи НАБУ не встановили ознак злочину, оскільки не змогли перевірити доходи тестя нардепа. Той стверджує, що 3 тис доларів на місяць на оренду квартири та кошти на купівлю двох автомобілів, якими користується зять-нардеп,  він заощадив у 1991-1996 роках під час роботи на ТОВ «Азов-Бюро», а також отримав у спадщину.

Так само була закрита справа про ймовірний хабар розміром 2 мільйони доларів посадовцям СБУ та адмінсуду Києва за унеможливлення арешту майна одеського аеропорту.

Як відомо, у 2011 році Одеська міськрада уклала інвестдоговір, за яким по суті дозволила приватизувати майно комунального аеропорту бізнесменам Олександру Грановському і Борису Кауфману.

Ця оборудка є одним з епізодів у справі мера міста Геннадія Труханова, чий телефон НАБУ так і не змогло зламати, щоб добути необхідні докази.

Справа щодо завідомо недостовірних даних у декларації кандидата Олександра Вілкула.

Влітку 2018 НАБУ відкрило справу щодо тепер вже кандидата у президенти через те, що в 2015-2016 роках він користувався житловим будинком площею майже 379 кв. м і двома земельними ділянками у Козині. Це майно депутату не належало, а було записане на його тещу Марію Кондратюк, яка жила в Дніпрі.

За 3 дні до Нового 2019 року НАБУ справу закрило. А минулого тижня провадження знову поновило САП.

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