Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта.

15 лютого Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ передали 10 комплектів гнучкого контуру пацієнта з підігрівом. Щоб придбати це обладнання, свої зусилля мали об’єднати мешканці усієї Львівщини. І це стало можливим завдяки унікальній акції Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» та однойменній мережі продовольчих магазинів.

Узяти в ній участь у листопаді минулого року міг кожен бажаючий із числа відвідувачів відповідних маркетів. Людина на касі маркету за відносно символічну плату купувала листочки, які потім вішала на символічне «Дерево життя»: або порожні, або з певними побажаннями. Усі зібрані таким чином кошти фонд акумулював, додавав внески самої корпорації «АТБ», а вже потім вів переговори з місцевими медичними закладами щодо їхніх потреб у тому чи іншому обладнанні.

Львівщина увійшла до проекту в листопаді, ставши учасником вже четвертої хвилі цієї акції. Уперше цей експеримент було проведено на Дніпропетровщині, де зібрали понад мільйон гривень. Успіх пілотного проекту надихнув команду Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ». Переконавшись у щирості та небайдужості українців, представники фонду згодом повторили акцію «Дерево життя» – цього разу на Харківщині, зібравши близько 420 тис. грн. Улітку минулого року «Дерево життя» виросло на Півдні України. Упродовж серпня придбати «листочки життя» мали можливість покупці «АТБ» на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Цей етап дозволив зібрати 637 тис. грн.

І ось у листопаді, під час четвертої хвилі, до акції були залучені маркети компанії на Львівщині та Київщині. Загальна сума благодійних внесків склала майже мільйон гривень. Причому понад 323 тис. грн зібрано саме в нашому регіоні. Знадобився певний час для того, щоб пройти всі необхідні етапи оформлення та придбання обладнання. І в середині лютого представники Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» передали до Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ 10 комплектів гнучкого контуру пацієнта з підігрівом. Буквально днями це обладнання почне працювати на допомогу хворим діткам Львівщини.

«Ми дуже пишаємося нашими покупцями. Завдяки їхній чуйності та великому відкритому серцю нам вдалося зібрати таку велику суму коштів. Разом ми подарували не просто обладнання для медичного закладу. Ми подарували хворим діткам справжню надію. І це справжнє диво», – наголосила під час церемонії у лікарні Ірина Румянцева, регіональний директор Західного регіону ТОВ «АТБ-маркет».

Слова вдячності простим покупцям, які навіть у доволі складні економічні часи знайшли можливість для благодійності, озвучила і завідувачка відділення реанімації новонароджених лікарні ОХМАТДИТ. «Ми дуже вдячні компанії АТБ, що закупила ці розхідні матеріали, які допоможуть нашим дітям вижити на апараті штучної вентиляції», – заявила Наталя КУНТА.

У компанії наголошують на тому, що акції, спрямовані на допомогу закладам соціальної інфраструктури та простим українцям, будуть продовжуватися. Адже своєю метою мережа, яка нині складається із 993 магазинів у 23 областях України, бачить не лише забезпечення населення якісними товарами за доступними цінами, а й створення прикладу соціального та відповідального ведення бізнесу. Із цим завданням компанія справляється. Щороку десятки мільйонів гривень спрямовуються на проекти підтримки української армії, допомоги сім’ям воїнів АТО, біженцям, дітям «сірої» зони, а також на програми адресної допомоги пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім’ям, людям, які потребують термінового лікування.

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