В Укрзалізниці назвали найприбутковіші потяги у 2018 році

Найприбутковішим потягом, який курсував за внутрішнім сполученням України за 2018 рік, став швидкісний поїзд №91/92 «Київ-Львів». Про це йдеться у відповіді ПАТ «Укрзалізниці» на запит «Українських новин».

Поїзд №91/92 «Київ-Львів» приніс прибуток у 60,5 млн грн.

Список найприбутковіших поїздів внутрішнього сполучення:

п. №91/92 «Київ-Львів» – наповненість 86%, прибуток склав 60,5 млн грн;

п. №105/106 «Київ-Одеса» – наповненість 94%, прибуток склав 54,4 млн грн;

п. №63/64 «Київ-Харків» – наповненість 92%, прибуток склав 29,5 млн грн;

п. №11/12 «Київ-Новоолексіївка» – наповненість 92%, прибуток склав 25,3 млн грн;

п. №79/80 «Київ-Дніпро» – наповненість 99%, прибуток склав 10,7 млн грн.

При цьому найзбитковішим поїздом внутрішнього сполучення також став поїзд, який курсує із Києва до Львова №141/142. Його наповненість склала 90%, а збиток від нього – 118,1 млн грн. Зазначимо, що Львів залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямів.

Водночас, найприбутковішим потягом, який курсував з України за кордон у 2018 році, став №5/6 сполученням «Київ-Москва».

Так, потяги, які курсують в напрямку Російської Федерації, залишаються прибутковими незважаючи на те, що на них не діють знижки, як на потяги в напрямку Європи.

Список найприбутковіших поїздів міжнародного сполучення: