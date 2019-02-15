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Сьогодні у світі відзначають День онкохворої дитини

Вероніка Рой

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Щорічно 15 лютого відзначають Всесвітній день онкохворої дитини. Основною метою цього дня є привернення уваги громадськості до дітей, що страждають на онкологічні захворювання. Про це Львівському портал повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу. За даними ВООЗ, щороку в майже 300 000 дітей до 19 років діагностують рак. Найбільш поширеними онкологічними захворюваннями серед українських дітей є лейкемія та рак головного мозку.

Спеціалізована медична допомога дітям, хворим на онкологічні захворювання, надається в КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (ЗУСДМЦ)

Діти зі злоякісними солідними пухлинами (пухлини нирок, печінки, кістково-суглобової системи та м’яких тканин, пухлини головного мозку, ока, ЛОР-локалізації) отримують спеціалізоване хірургічне та хіміотерапевтичне лікування в хірургічному відділенні. Діти зі злоякісними хворобами крові (лейкози, лімфоми, лімфогранулематоз) отримують спеціалізоване хіміотерапевтичне лікування у відділенні онкогематології.

Як повідомили у ЗУСДМЦ, у 2018 році первинно діагностовано гемобластози у 31 дитини (у 2017 році – 34 дитини). Загальна захворюваність на злоякісні захворювання системи крові дещо знизилась у порівнянні з попереднім роком  та становить 6,4 на 100 тис. дитячого населення  в основному  за рахунок  зменшення захворюваності на гостру лімфолбастну лейкемію. Всього зареєстровано 20 нових випадків гострої лейкемії (12 випадків лімфобластної, 8 випадків мієлоїдної лейкемії). Кількість первинних хворих на лімфоми залишилась незмінною в порівняння з попереднім роком та становить 1,65 на 100 тис дитячого населення.

За минулий рік зареєстровано 58 первинних онкологічних хворих (з них 46 – із Львівської області, 12 – з інших областей). Серед виявлених нозологій у 2018 році переважають, як і в попередні роки, пухлини центральної нервової системи – майже половина від усіх первинних пухлин.

Всі пацієнти отримали спеціалізоване лікування (хірургічне, хіміотерапія або променева терапія). Результати лікування відповідають очікуваним згідно затверджених стандартизованих протоколів лікування дітей з солідними новоутворами, тривалої ремісії досягнуто у 65% пацієнтів, що лікувались за останні 5 років.

На обліку в консультативній поліклініці Комунального некомерційного підприємства «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» знаходиться понад 500 хворих до 18-ти років з солідними пухлинами в стадії ремісії.

Лікарі наголошують: батьки повинні знати, що дитячий рак – не вирок. Сучасна медицина в багатьох випадках здатна протистояти цій хворобі. Слід лише вчасно діагностувати, а потім правильно лікувати пухлину.

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