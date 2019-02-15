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Ще одна країна запровадила безвіз для українців

Андрій Котенський

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Уругвай із 15 лютого запровадив безвіз для громадян України. Про це повідомило у п’ятницю посольство України в Аргентині, яке також виконує функції уругвайського посольства.

 

«Дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю становитиме 90 днів», – повідомили у посольстві.

Дипломати додали, що термін може бути поновлений на інший строк у 90 днів.

Для безвізової поїздки до Уругваю необхідно мати дійсний паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка або посвідчення особи на повернення в Україну (у випадку втрати за кордоном паспорта та повернення в Україну).

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.

УП

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