На вихідні в Україну прийде весняне тепло

Цими вихідними в Україні потепліє та майже скрізь буде сухо і навіть сонячно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«16 лютого в більшості областей України переважатиме суха погода, лише якийсь облізлий хвіст північно-східного фронту нажене на Харківщину та Сумщину хмари та невеликі опади. Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, наприклад, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі «плюси». Вдень ситуація вирівняється, очікується +2+5 градусів, на Заході 4+9 градусів», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, завтра, 16 лютого, у Львові вночі очікується 1-3 градуси тепла, а вдень – 7-9 градусів тепла. Опадів не передбачається.

У неділю, 17 лютого, у Львові вночі синоптики прогнозують 1-3 градуси тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 10-12 градусів тепла.