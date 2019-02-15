ОСТАННІ НОВИНИ

На вихідні в Україну прийде весняне тепло

Вероніка Рой

|

Цими вихідними в Україні потепліє та майже скрізь буде сухо і навіть сонячно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

«16 лютого в більшості областей України переважатиме суха погода, лише якийсь облізлий хвіст північно-східного фронту нажене на Харківщину та Сумщину хмари та невеликі опади. Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, наприклад, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі «плюси». Вдень ситуація вирівняється, очікується +2+5 градусів, на Заході 4+9 градусів», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, завтра, 16 лютого, у Львові вночі очікується 1-3 градуси тепла, а вдень – 7-9 градусів тепла. Опадів не передбачається.

У неділю, 17 лютого, у Львові вночі синоптики прогнозують 1-3 градуси тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 10-12 градусів тепла.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...